Сорокин Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1833
Место жительства
С 1854
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1921
Смерть
1921