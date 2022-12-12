Сорокин Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Василий Семёнович

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Место рождения

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1833
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1854
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1921
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1921
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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