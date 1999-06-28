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Мостовая Татьяна Александровна
Мостовая Татьяна Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.06.1999
Пол
Женский
Отец
Благодарный Сергей Александрович
1971 г.р.
Мать
Мухтарова Людмила Константиновна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1999
Отец:
Благодарный Сергей Александрович
Мать:
Мухтарова Людмила Константиновна
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