(Наумкина) Гликерия Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наумкина) Гликерия Демьяновна

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.?.1889

Дата смерти

06.?.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.?.1889

Отец: Наумкин Демьян Ильич

Мать: Наумкина Марфа Савостьяновна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
09.?.1889 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: сельца Прудов крестьянин собственник Аггей Савостьянов Петрункин и Богородицкая мещанская девица Наталья Васильева Никольская
Смерть
06.?.1890 ст.
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
От простуды
Похороны
08.?.1890 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище

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