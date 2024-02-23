(Наумкина) Гликерия Демьяновна
Место рождения
Дата рождения08.?.1889
Дата смерти06.?.1890 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.?.1889
Отец: Наумкин Демьян Ильич
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.?.1889 ст.
Воспреемники: сельца Прудов крестьянин собственник Аггей Савостьянов Петрункин и Богородицкая мещанская девица Наталья Васильева Никольская
Смерть
06.?.1890 ст.
От простуды
Похороны
08.?.1890 ст.
На приходском кладбище