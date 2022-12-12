Денисова (Мышкина) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Мышкина) Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Денисов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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