Денисова (Мышкина) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Денисов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.12.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва