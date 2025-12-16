Лисицын Иван Степанович
мужской, родился 11.09.1914, Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
умер Неизвестно
МатьЛисицына Марфа ИвановнаМежду 1882 и 1887 г.р.
Дети
Лисицын Виссарион Иванович08.11.1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1914
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Лисицына Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.1939
Сын: Лисицын Виссарион Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно