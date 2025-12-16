Лисицын Иван Степанович 11.09.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Лисицын Иван Степанович

Автор
ЮВ
Веков Ю.

мужской, родился 11.09.1914, Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

умер Неизвестно

Мать
Лисицына Марфа ИвановнаМежду 1882 и 1887 г.р.
Дети
Лисицын Виссарион Иванович08.11.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1914

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лисицына Марфа Ивановна

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.11.1939

Сын: Лисицын Виссарион Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
03.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.