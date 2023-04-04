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Азаров Косьма

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Азаров Иван

Мать: Азарова Нелида

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Азарова Прасковья

Мать ребёнка: Азарова Надежда

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Азарова Настасья

Мать ребёнка: Азарова Надежда

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Азарова Марья

Мать ребёнка: Азарова Надежда

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Азаров Иван

Мать ребёнка: Азарова Надежда

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова Надежда

Смерть
Неизвестно
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