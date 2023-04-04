Азаров Косьма
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Азаров Иван
Мать: Азарова Нелида
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Азарова Прасковья
Мать ребёнка: Азарова Надежда
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Азарова Настасья
Мать ребёнка: Азарова Надежда
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Азарова Марья
Мать ребёнка: Азарова Надежда
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857
Сын: Азаров Иван
Мать ребёнка: Азарова Надежда
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова Надежда
Смерть
Неизвестно