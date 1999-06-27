Самоцветова (Кисляк) Нина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1934
Дата смерти27.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1934
Отец: Кисляк Яков Фирсович
Мать: Кисляк Акулина
Рождение ребёнка
11.06.1957
Сын: Самоцветов Владимир Семенович
Отец ребёнка: Самоцветов Семен Владимирович
Рождение ребёнка
03.10.1960
Дочь: Мануилова Светлана Семеновна
Отец ребёнка: Самоцветов Семен Владимирович
поселок Якуттоп, Октябрьского района, Тюменской области
Рождение ребёнка
01.01.1964
Дочь: Назаренко Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Самоцветов Семен Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1999
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра