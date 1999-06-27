Самоцветова (Кисляк) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоцветова (Кисляк) Нина Яковлевна

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Место рождения

Сереховичи, Волинська область

Дата рождения

05.04.1934

Дата смерти

27.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1934

Отец: Кисляк Яков Фирсович

Мать: Кисляк Акулина

Сереховичи, Волинська область
Рождение ребёнка
11.06.1957

Сын: Самоцветов Владимир Семенович

Отец ребёнка: Самоцветов Семен Владимирович

Рождение ребёнка
03.10.1960

Дочь: Мануилова Светлана Семеновна

Отец ребёнка: Самоцветов Семен Владимирович

поселок Якуттоп, Октябрьского района, Тюменской области
Рождение ребёнка
01.01.1964

Дочь: Назаренко Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Самоцветов Семен Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоцветов Семен Владимирович

Смерть
27.06.1999
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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