Пшерацкий Степан (Стефан) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшерацкий Степан (Стефан)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белых (Пшерацкая) Анфиса (Фаина)

Мать ребёнка: Пшерацкая (Лис) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшерацкая (Лис) Мария

Рождение ребёнка
28.04.1924

Дочь: Крамаренко (Пшерацкая) София

Мать ребёнка: Пшерацкая (Лис) Мария

Смерть
Неизвестно

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