Пшерацкий Степан (Стефан)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белых (Пшерацкая) Анфиса (Фаина)
Мать ребёнка: Пшерацкая (Лис) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пшерацкая (Лис) Мария
Рождение ребёнка
28.04.1924
Дочь: Крамаренко (Пшерацкая) София
Мать ребёнка: Пшерацкая (Лис) Мария
Смерть
Неизвестно