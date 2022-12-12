Рогожин Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рогожин Иван
Мать: Рогожина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогожина Надежда Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогожина Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогожин Александр Викторович
Мать ребёнка: Рогожина Вера Алексеевна
Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
Невьянск, Невьянский, Свердловская область