Рогожин Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожин Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогожин Иван

Мать: Рогожина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогожина Надежда Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогожина Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогожин Александр Викторович

Мать ребёнка: Рогожина Вера Алексеевна

Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно
Невьянск, Невьянский, Свердловская область
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