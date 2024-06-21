Светкина (Ярушкина) Лидия Анисимовна 28.12.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Светкина (Ярушкина) Лидия Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928

Отец: Ярушкин Элекин Мудиянович

Мать: Ярушкина Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Светкин Николай Васильевич

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Светкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Светкин Николай Васильевич

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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