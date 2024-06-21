Светкина (Ярушкина) Лидия Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1928
Отец: Ярушкин Элекин Мудиянович
Мать: Ярушкина Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1957
Рождение ребёнка
07.11.1958
Рождение ребёнка
01.05.1961
Смерть
Неизвестно