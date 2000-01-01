Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Плотников Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Плотникова Анастасия Васильевна

Украинская ССР, Сумская обл., Путивльский р-н, с. Пищики
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Плотникова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Плотникова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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