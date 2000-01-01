Гаврил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Плотников Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Плотникова Анастасия Васильевна
Украинская ССР, Сумская обл., Путивльский р-н, с. Пищики
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Плотникова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Плотникова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне