Корнилова Галина Ивановна
Место рожденияс. Яколевское (Костромская обл.)
Дата рождения1907
Дата смерти10.12.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Иван
с. Яколевское (Костромская обл.)
Рождение ребёнка
29.07.1941
Дочь: Галафеева Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Корнилов Геннадий Васильевич
Шунга, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
10.12.1993