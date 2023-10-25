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Корнилова Галина Ивановна

Место рождения

с. Яколевское (Костромская обл.)

Дата рождения

1907

Дата смерти

10.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Иван

Мать: не указана

с. Яколевское (Костромская обл.)
Рождение ребёнка
29.07.1941

Дочь: Галафеева Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Корнилов Геннадий Васильевич

Шунга, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
10.12.1993
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