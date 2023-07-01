Пчелкин Станислав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1988
Дочь: Кобылинская Майя Станиславовна
Мать ребёнка: Хвастова Ольга Борисовна
Королёв, Королев, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.2003
Дочь: Пчелкина Кристина Станиславовна
Мать ребёнка: Хвастова Ольга Борисовна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвастова Ольга Борисовна