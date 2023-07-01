Пчелкин Станислав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелкин Станислав Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1988

Дочь: Кобылинская Майя Станиславовна

Мать ребёнка: Хвастова Ольга Борисовна

Королёв, Королев, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.2003

Дочь: Пчелкина Кристина Станиславовна

Мать ребёнка: Хвастова Ольга Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвастова Ольга Борисовна

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