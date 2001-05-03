Зорина (Шаршавина) Лариса Григорьевна 24.02.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Зорина (Шаршавина) Лариса Григорьевна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.02.1910 ст.

Дата смерти

03.05.2001

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1910 ст.

Отец: Шаршавин Григорий Иванович

Мать: Шаршавина (Раева) Мария Васильевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зорин Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Александр Дмитриевич

Смерть
03.05.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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