Зорина (Шаршавина) Лариса Григорьевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1910 ст.
Дата смерти03.05.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зорин Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область