Белов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1977
Дочь: Мойстус (Белова) Оксана
Мать ребёнка: Белова (Панкратова) Галина Петровна
Рождение ребёнка
25.01.1980
Дочь: (Белова) Марина
Мать ребёнка: Белова (Панкратова) Галина Петровна