Белов Владимир Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Владимир Николаевич

Белов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1977

Дочь: Мойстус (Белова) Оксана

Мать ребёнка: Белова (Панкратова) Галина Петровна

Рождение ребёнка
25.01.1980

Дочь: (Белова) Марина

Мать ребёнка: Белова (Панкратова) Галина Петровна

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