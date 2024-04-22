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Вьялкин Василий Яковлевич

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

28.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1880

Отец: Вьялкин Яков Тимофеевич

Мать: Вьялкина Анна Никитична

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.12.1910

Сын: Вьялкин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Вьялкина Агриппина Федоровна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.06.1912

Сын: Вьялкин Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: Вьялкина Агриппина Федоровна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.08.1928

Сын: Вьялкин Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Вьялкина Агриппина Федоровна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Вьялкина Агриппина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Вьялкина Агриппина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Вьялкина Агриппина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Агриппина Федоровна

Военная служба
Неизвестно
Участник Первой мировой войны
Смерть
Неизвестно
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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