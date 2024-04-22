Вьялкин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1880
Отец: Вьялкин Яков Тимофеевич
Мать: Вьялкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
13.12.1910
Сын: Вьялкин Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Вьялкина Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
30.06.1912
Сын: Вьялкин Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: Вьялкина Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
24.08.1928
Сын: Вьялкин Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Вьялкина Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вьялкина Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вьялкина Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Вьялкина Агриппина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Участник Первой мировой войны
Смерть
Неизвестно