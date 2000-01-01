(Калина) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1795
Отец ребёнка: Калина Яков Иванович
Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0437, запись 54
Рождение ребёнка
05.12.1797
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Калина Яков Иванович
Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0451, запись 84
Рождение ребёнка
15.01.1801
Отец ребёнка: Калина Яков Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-YKDC Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0473, запись 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калина Яков Иванович
Смерть
Неизвестно