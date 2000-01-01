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(Калина) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1795

Сын: Калина Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Калина Яков Иванович

Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0437, запись 54
Рождение ребёнка
05.12.1797

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Калина Яков Иванович

Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0451, запись 84
Рождение ребёнка
15.01.1801

Сын: Калина Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Калина Яков Иванович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-YKDC Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0473, запись 3
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калина Леонтий Яковлевич

Отец ребёнка: Калина Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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