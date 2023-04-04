Зиновьев Николай Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев Николай Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2002 г.р.

Добавил:

Сз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
29.03.2002

Сын: Зиновьев Максим Николаевич

Мать ребёнка: не указана

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