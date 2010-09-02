Калмыкова Лилия
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
По 2008
ТАДИ
высшее
Рождение ребёнка
02.09.2010
Дочь: Стелла Максимовна
Отец ребёнка: Калмыков Максим Вячеславович
Рождение ребёнка
29.01.2015
Дочь: Белла Максимовна
Отец ребёнка: Калмыков Максим Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно