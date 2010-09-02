Калмыкова Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова Лилия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
По 2008
ТАДИ
высшее
Рождение ребёнка
02.09.2010

Дочь: Стелла Максимовна

Отец ребёнка: Калмыков Максим Вячеславович

Рождение ребёнка
29.01.2015

Дочь: Белла Максимовна

Отец ребёнка: Калмыков Максим Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Максим Вячеславович

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