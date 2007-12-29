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Тихонов Максим Александрович
Тихонов Максим Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.2007
Пол
Мужской
Отец
Тихонов Александр Иванович
1979 г.р.
Мать
Тихонова (Образцова) Светлана
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2007
Отец:
Тихонов Александр Иванович
Мать:
Тихонова Светлана
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