Решунов (Суворов) Тимофей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Решунов Павел Григорьевич
Мать: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Решунов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Татьяна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно