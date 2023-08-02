Козлов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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