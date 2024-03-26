Пичимов Николай Панфилович
Место рожденияАрхангельская обл., Коношский р-н, д. Ануфриево
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Призыв на военную службу
13.08.41
г.Иваново
Ленинский РВК, Ивановская обл., г. Иваново, Ленинский р-н, воинское звание красноармеец, п/п 57269 "д"
Рождение ребёнка
19.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пропал без вести (военное)
?.10.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно