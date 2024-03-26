Пичимов Николай Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичимов Николай Панфилович

Место рождения

Архангельская обл., Коношский р-н, д. Ануфриево

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Призыв на военную службу
13.08.41
г.Иваново
Ленинский РВК, Ивановская обл., г. Иваново, Ленинский р-н, воинское звание красноармеец, п/п 57269 "д"
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельская обл., Коношский р-н, д. Ануфриево
Рождение ребёнка
19.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пропал без вести (военное)
?.10.1944
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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