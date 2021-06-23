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Григорьева (Матюхина) Ирина Николаевна
Григорьева (Матюхина) Ирина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.06.1976
Пол
Женский
Отец
Матюхин Николай Максимович
1947 г.р.
Мать
Спивакова Вера (Спивакова) Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1976
Отец:
Матюхин Николай Максимович
Мать:
Спивакова Вера Петровна
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