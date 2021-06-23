Григорьева (Матюхина) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Матюхина) Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1976

Отец: Матюхин Николай Максимович

Мать: Спивакова Вера Петровна

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