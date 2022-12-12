Сверчков Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиОколо 1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Сверчков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Сверчкова Марья Андреевна
Мать ребёнка: Сверчкова Мавра Луриевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Сверчкова Мавра Луриевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Сверчков Степан Андреевич
Мать ребёнка: Сверчкова Мавра Луриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сверчкова Мавра Луриевна
Смерть
Около 1885