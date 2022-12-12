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Сверчков Андрей Яковлевич

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Место рождения

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Около 1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Сверчков Яков

Мать: не указана

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Сверчкова Марья Андреевна

Мать ребёнка: Сверчкова Мавра Луриевна

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сверчков Федор Андреевич

Мать ребёнка: Сверчкова Мавра Луриевна

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Сверчков Степан Андреевич

Мать ребёнка: Сверчкова Мавра Луриевна

Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сверчкова Мавра Луриевна

Смерть
Около 1885
Вахутино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
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