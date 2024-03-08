Семенова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Митрофановна
Отец ребёнка: Семенов Митрофан Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Митрофановна
Отец ребёнка: Семенов Митрофан Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Семенов Митрофан Семенович
Рождение ребёнка
24.10.1947
Сын: Семенов Владимир Митрофанович
Отец ребёнка: Семенов Митрофан Семенович