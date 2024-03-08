Семенова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Митрофановна

Отец ребёнка: Семенов Митрофан Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Анатолий Митрофанович

Отец ребёнка: Семенов Митрофан Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Анатолий Митрофанович

Отец ребёнка: Семенов Митрофан Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Митрофановна

Отец ребёнка: Семенов Митрофан Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Анатолий Митрофанович

Отец ребёнка: Семенов Митрофан Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Семенов Митрофан Семенович

Рождение ребёнка
24.10.1947

Сын: Семенов Владимир Митрофанович

Отец ребёнка: Семенов Митрофан Семенович

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