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Кудрявцев Семен (Сенка) Федоров

Место рождения

дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1666

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1631 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666

Отец: Кудрявцев Федор (Фетка) Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678

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