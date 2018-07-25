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Мальцева Алиса Александровна
Мальцева Алиса Александровна
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Место рождения
Комсомольск-на-Амуре
, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Дата рождения
25.07.2018
Пол
Женский
Отец
Мальцев Александр Викторович
1985 г.р.
Мать
Мальцева Ирина Валерьевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.2018
Отец:
Мальцев Александр Викторович
Мать:
Мальцева Ирина Валерьевна
Комсомольск-на-Амуре
, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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