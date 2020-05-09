Усикова (Пределина) Августа Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1924
Дата смерти09.05.2020
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1924
Рождение ребёнка
14.06.1959
Рождение ребёнка
28.10.?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
09.05.2020
Пермь, Пермский, Пермский край