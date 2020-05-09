Усикова (Пределина) Августа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усикова (Пределина) Августа Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1924

Дата смерти

09.05.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1924

Отец: Пределин Николай Иванович

Мать: Пределина Наталья Гавриловна

Рождение ребёнка
14.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усиков Григорий Максимович

Рождение ребёнка
28.10.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усиков Григорий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усиков Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усиков Григорий Максимович

Смерть
09.05.2020
Пермь, Пермский, Пермский край
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