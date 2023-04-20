Митяшина Нина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1957
Дочь: Суханова Митяшина Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Митяшин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
15.04.1962
Дочь: Баткаева Митяшина Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Митяшин Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно