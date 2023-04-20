Митяшина Нина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митяшина Нина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1957

Дочь: Суханова Митяшина Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Митяшин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
15.04.1962

Дочь: Баткаева Митяшина Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Митяшин Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митяшин Сергей Петрович

Смерть
Неизвестно
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