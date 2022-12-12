Фурманов Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурманов Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

07.11.1891

Дата смерти

15.03.1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1909 по 1912
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1912 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.03.1926
Москва, город федерального значения Москва
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