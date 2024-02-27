Флеер Маша Иудовна (Александровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Флеер Лейба Хаимович
г. Канск, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Год рождения вычислен из записи о смерти.
Рождение ребёнка
17.08.1899 ст.
Сын: Флеер Григорий Львович (Лейбович)
Отец ребёнка: Флеер Лейба Хаимович
г. Канск, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 105 - Метрическая книга синагоги г. Канска за 1898-1902 гг. Лист 59об
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.
Дочь: Вера (Двейра) Львовна (Лейбовна)
Отец ребёнка: Флеер Лейба Хаимович
г. Канск, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 105 - Метрическая книга синагоги г. Канска за 1898-1902 гг. Лист 169об-170
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Флеер Лейба Хаимович
Место жительства
Неизвестно
г. Канск, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно