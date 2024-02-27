Флеер Маша Иудовна (Александровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флеер Маша Иудовна (Александровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Флеер Авраам Лейбович

Отец ребёнка: Флеер Лейба Хаимович

г. Канск, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Год рождения вычислен из записи о смерти.
Рождение ребёнка
17.08.1899 ст.

Сын: Флеер Григорий Львович (Лейбович)

Отец ребёнка: Флеер Лейба Хаимович

г. Канск, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 105 - Метрическая книга синагоги г. Канска за 1898-1902 гг. Лист 59об
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.

Дочь: Вера (Двейра) Львовна (Лейбовна)

Отец ребёнка: Флеер Лейба Хаимович

г. Канск, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 105 - Метрическая книга синагоги г. Канска за 1898-1902 гг. Лист 169об-170
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флеер Лейба Хаимович

Место жительства
Неизвестно
г. Канск, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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