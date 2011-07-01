Корчикова (Милова) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1927
Дата смерти?.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1927
Отец: Милов Михаил Максимович
Мать: Милова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корчиков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.2011