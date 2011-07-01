Корчикова (Милова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчикова (Милова) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1927

Дата смерти

?.07.2011

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1927

Отец: Милов Михаил Максимович

Мать: Милова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корчиков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчиков Николай Иванович

Смерть
?.07.2011
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