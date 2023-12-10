Колесников Владимир Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Колесников Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Алла Владимировна
Мать ребёнка: Колесникова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Колесникова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова Клавдия
Смерть
1974