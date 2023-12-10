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Колесников Владимир Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Колесников Никифор Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Алла Владимировна

Мать ребёнка: Колесникова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Колесникова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Клавдия

Смерть
1974
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