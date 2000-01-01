Михайла Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1780
Сын: Данила Леонтьев
Мать ребёнка: Пелагея Еремеева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Василей
Мать ребёнка: Пелагея Еремеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ???
Мать ребёнка: Пелагея Еремеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Пелагея Еремеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Пелагея Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Еремеева
Смерть
Неизвестно