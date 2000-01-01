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Михайла Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Федор Вешняков Гардюшка Вешняков/Иванов

Мать: Наталья Назарова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Данила Леонтьев

Мать ребёнка: Пелагея Еремеева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Василей

Мать ребёнка: Пелагея Еремеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ???

Мать ребёнка: Пелагея Еремеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Пелагея Еремеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Пелагея Еремеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Еремеева

Смерть
Неизвестно
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