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Маркина Александра Васильевна

Место рождения

Большой Кусмор, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркин Василий

Мать: Мария

Большой Кусмор, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.11.1940

Дочь: Жильцова Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Жильцов Егор Семенович

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Жильцов Владимир Егорович

Отец ребёнка: Жильцов Егор Семенович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Жильцов Виктор Егорович

Отец ребёнка: Жильцов Егор Семенович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Жильцов Василий Егорович

Отец ребёнка: Жильцов Егор Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жильцова Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Жильцов Егор Семенович

Смерть
Неизвестно
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