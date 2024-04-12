Маркина Александра Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маркин Василий
Мать: Мария
Рождение ребёнка
12.11.1940
Дочь: Жильцова Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Жильцов Егор Семенович
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1942
Сын: Жильцов Владимир Егорович
Отец ребёнка: Жильцов Егор Семенович
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: Жильцов Егор Семенович
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Жильцов Егор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жильцова Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Жильцов Егор Семенович
Смерть
Неизвестно