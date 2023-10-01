Кочурова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочурова Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Кочуров Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Василий Александрович

Отец ребёнка: Кочуров Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Павел Александрович

Отец ребёнка: Кочуров Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочурова Александра Александровна

Отец ребёнка: Кочуров Александр Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочуров Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
07.04.1938

Дочь: Кочурова Тамара Александровна

Отец ребёнка: Кочуров Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
06.06.1941

Сын: Кочуров Борис Александрович

Отец ребёнка: Кочуров Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
12.04.1949

Сын: Кочуров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кочуров Александр Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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