Кочурова Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Кочуров Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Василий Александрович
Отец ребёнка: Кочуров Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Павел Александрович
Отец ребёнка: Кочуров Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочурова Александра Александровна
Отец ребёнка: Кочуров Александр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1938
Дочь: Кочурова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Кочуров Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
06.06.1941
Сын: Кочуров Борис Александрович
Отец ребёнка: Кочуров Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
12.04.1949
Сын: Кочуров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кочуров Александр Кузьмич
Смерть
Неизвестно