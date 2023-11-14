Юшко Григорий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти27.09.1903
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Юшко Алексей Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юшко Евгения Павлова
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Юшко Захар Григорьев
Мать ребёнка: Юшко Евгения Павлова
Рождение ребёнка
01.08.1881 ст.
Мать ребёнка: Юшко Евгения Павлова
Рождение ребёнка
30.07.1883
Сын: Юшко Павел Григорьев
Мать ребёнка: Юшко Евгения Павлова
Рождение ребёнка
04.01.1889
Дочь: Юшко Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Юшко Евгения Павлова
Смерть
27.09.1903