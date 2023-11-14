Юшко Григорий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшко Григорий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

27.09.1903

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Юшко Алексей Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юшко Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Юшко Евгения Павлова

Петровка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Юшко Захар Григорьев

Мать ребёнка: Юшко Евгения Павлова

Петровка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1881 ст.

Сын: Юшко Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Юшко Евгения Павлова

Рождение ребёнка
30.07.1883

Сын: Юшко Павел Григорьев

Мать ребёнка: Юшко Евгения Павлова

Рождение ребёнка
04.01.1889

Дочь: Юшко Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Юшко Евгения Павлова

Смерть
27.09.1903

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