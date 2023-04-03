Перепелица Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелица Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Перепелица Иосиф Даниилович

Мать: Перепелица(Чупакина) (Чупакина) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перепелица (Шиванко) Акулина (Нина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепелица Геннадий

Мать ребёнка: Перепелица (Шиванко) Акулина (Нина)

Рождение ребёнка
31.03.1935

Сын: Перепелица Анатолий

Мать ребёнка: Перепелица (Шиванко) Акулина (Нина)

Рождение ребёнка
06.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перепелица (Шиванко) Акулина (Нина)

Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
1959

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