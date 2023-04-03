Перепелица Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перепелица (Шиванко) Акулина (Нина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепелица Геннадий
Мать ребёнка: Перепелица (Шиванко) Акулина (Нина)
Рождение ребёнка
31.03.1935
Сын: Перепелица Анатолий
Мать ребёнка: Перепелица (Шиванко) Акулина (Нина)
Рождение ребёнка
06.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перепелица (Шиванко) Акулина (Нина)
Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
1959