Цветков Федор Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цветков Конон
Рождение ребёнка
?.05.1933
Дочь: Когут Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Цветкова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветков Леонид
Мать ребёнка: Цветкова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Цветкова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Цветкова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цветкова Ирина
Смерть
Неизвестно