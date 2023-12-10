Цветков Федор Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветков Федор Кононович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цветков Конон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1933

Дочь: Когут Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Цветкова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Леонид

Мать ребёнка: Цветкова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Цветкова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Цветкова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Калина Федорович

Мать ребёнка: Цветкова Ирина

Смерть
Неизвестно
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