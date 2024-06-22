? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий

Мать ребёнка: Пьянзина (Елисеева) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пьянзина (Елисеева) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пьянзина (Елисеева) Мария

Рождение ребёнка
13.10.1933

Дочь: Кушнер (Пьянзина) Юлия

Мать ребёнка: Пьянзина (Елисеева) Мария

Мы используем куки для улучшения работы сайта.