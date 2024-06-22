?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий
Мать ребёнка: Пьянзина (Елисеева) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пьянзина (Елисеева) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пьянзина (Елисеева) Мария
Рождение ребёнка
13.10.1933
Дочь: Кушнер (Пьянзина) Юлия
Мать ребёнка: Пьянзина (Елисеева) Мария