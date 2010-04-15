Новиков Станислав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1964
Дата смерти15.04.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.07.1987
Дочь: Брыкина Рената Станиславовна
Мать ребёнка: Новикова Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
17.05.1989
Сын: Новиков Александр Станиславович
Мать ребёнка: Новикова Лариса Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.2010