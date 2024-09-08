Барова Анастасия Макаревна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Барова Анастасия Макаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баров Михей Филипович

Рождение ребёнка
11.11.1902

Сын: Баров Иван Михеевич

Отец ребёнка: Баров Михей Филипович

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1911

Дочь: Струнина (Барова) Анна Михеевна

Отец ребёнка: Баров Михей Филипович

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Баров Павел Михеевич

Отец ребёнка: Баров Михей Филипович

Покровское, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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