Барова Анастасия Макаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1902
Сын: Баров Иван Михеевич
Отец ребёнка: Баров Михей Филипович
Рождение ребёнка
29.10.1911
Дочь: Струнина (Барова) Анна Михеевна
Отец ребёнка: Баров Михей Филипович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Баров Павел Михеевич
Отец ребёнка: Баров Михей Филипович
Смерть
Неизвестно