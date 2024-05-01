Дарья Фролова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дарья Фролова

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Место рождения

Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Исаков

Рождение ребёнка
1789

Сын: Евдоким

Отец ребёнка: Григорий Исаков

Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Рождение ребёнка
1795

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Григорий Исаков

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ферапонт Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Исаков

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Васса Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Исаков

Смерть
Неизвестно

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