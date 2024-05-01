Дарья Фролова
Место рожденияКрюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Исаков
Рождение ребёнка
1789
Сын: Евдоким
Отец ребёнка: Григорий Исаков
Крюкова, Рожницкая засада, Славковская губа
Рождение ребёнка
1795
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Григорий Исаков
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ферапонт Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Исаков
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Васса Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Исаков
Смерть
Неизвестно