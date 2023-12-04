Луцкая Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельян
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: Чусовкова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Луцкий Михаил
Луцк, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Мария
Отец ребёнка: Луцкий Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Луцкий Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луцкий Василий
Отец ребёнка: Луцкий Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Полина
Отец ребёнка: Луцкий Михаил
Смерть
Неизвестно