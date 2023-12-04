Луцкая Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкая Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: Чусовкова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Луцкий Михаил

Луцк, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Мария

Отец ребёнка: Луцкий Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Луцкий Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луцкий Василий

Отец ребёнка: Луцкий Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Полина

Отец ребёнка: Луцкий Михаил

Смерть
Неизвестно
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