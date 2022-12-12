Жевнерович Елисей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Салихова Екатерина Елисеевна
Мать ребёнка: Елена Никифоровна
Квитка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жевнерович Василий Елисеевич
Мать ребёнка: Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жевнерович Григорий Елисеевич
Мать ребёнка: Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Елисеевна
Мать ребёнка: Елена Никифоровна
Смерть
Неизвестно