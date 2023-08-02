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Тимченко Иван Давыдович

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Место рождения

Уссурийский кр.,Полтавский р-н с.Константиновка

Дата рождения

25.12.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Уссурийский кр.,Полтавский р-н с.Константиновка
Военная служба
С ?.10.1935 по 31.05.1946
Начало службы в РККА
Военная служба
?.07.1941
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
58 отп (58 отп); 27 утп (27 утп); 680 сп 169 сд ЮЗФ (680 сп, 169 сд ЮЗФ, 169 сд, ЮЗФ); 58 отп 1 УкрФ (58 отп, 1 УкрФ); 58 отп 2 гв. кд 1 УкрФ (58 отп, 2 гв. кд, 1 УкрФ)
Награда
13.02.1945
Приказ 2 гв тд № 1н мл.л-т награжден орденом "Красной звезды"
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-7150
Награда
1945
Награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ранение
Неизвестно
12.05.1942г-тяж.ранение, 17.09.1942г.-легк.ранение, 31.05.1945г.-тяж.ранение
Смерть
Неизвестно
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