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Рязанцев Николай Иванович

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Место рождения

Енкаево, Кадомский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.05.1935

Дата смерти

13.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1935

Отец: Рязанцев Иван Алексеевич

Мать: Рязанцева Екатерина Ивановна

Енкаево, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Рязанцев Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Рязанцева Антонина Степановна

Рождение ребёнка
15.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанцева Антонина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Антонина Степановна

Смерть
13.01.2005
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