Рязанцев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения25.05.1935
Дата смерти13.01.2005
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1935
Рождение ребёнка
1959
Сын: Рязанцев Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Рязанцева Антонина Степановна
Рождение ребёнка
15.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рязанцева Антонина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.2005