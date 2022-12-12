Иванов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Яков

Иванов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Дмитрий

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Мария

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Таисия

Мать ребёнка: Иванова Мария

Смерть
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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