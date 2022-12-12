Иванов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Дмитрий
Мать: ?
Рождение ребёнка
27.05.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Таисия
Мать ребёнка: Иванова Мария
Смерть
Неизвестно