Волженина (Неклюдова) Маргарита Михайловна
Место рождениястанция Шурала, Свердловская область
Дата рождения15.04.1940
Дата смерти11.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1940
Отец: Богомазов Михаил Варфоломеевич
Мать: Екатерина Ивановна
станция Шурала, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волженин Леонид Николаевич
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
10.02.1964
Отец ребёнка: Волженин Леонид Николаевич
Нижний Тагил
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.2021