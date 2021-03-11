Волженина (Неклюдова) Маргарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина (Неклюдова) Маргарита Михайловна

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Место рождения

станция Шурала, Свердловская область

Дата рождения

15.04.1940

Дата смерти

11.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1940

Отец: Богомазов Михаил Варфоломеевич

Мать: Екатерина Ивановна

станция Шурала, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волженин Леонид Николаевич

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
10.02.1964

Сын: Волженин Олег Леонидович

Отец ребёнка: Волженин Леонид Николаевич

Нижний Тагил
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Леонид Николаевич

Смерть
11.03.2021
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